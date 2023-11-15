В последние годы в Самаре количество краж и угонов транспортных средств в целом снижается. В 2017-м зарегистрировано 339 хищений машин, в 2018-м — 237, в 2019-м — 221, 2020-м — 220, в 2021-м — 110, в 2022-м — 129, за девять месяцев 2023-го — 84. Небольшой рост отмечен только в прошлом году. Не нашли свое авто там, где оставили? Его не эвакуировали на специализированную стоянку за какое-либо нарушение? Сразу же сообщите о пропаже в полицию. Тогда у правоохранителей будет больше возможностей разыскать машину по горячим следам и вернуть ее вам.

Корысть или глупость

Командир 2-го батальона полка ДПС ГИБДД управления МВД России по Самаре, подполковник полиции Сергей Шутраев рассказал: снижение краж и угонов транспортных средств обусловлено рядом причин. Во-первых, это повышенная техническая оснащенность автомобилей. Все больше машин оборудуют современными системами сигнализации, механическими противоугонными комплексами. Во-вторых, в Самаре увеличивается количество камер наружного наблюдения. По ним можно отследить передвижение тех или иных лиц и машин. Все это сдерживающие факторы для злоумышленников.

Шутраев напомнил, что кража и угон — разные понятия в следственно-судебной практике. Первая продумывается заранее и совершается с корыстным мотивом. Например, чтобы в дальнейшем продать авто или запчасти и получить выгоду. Ответственность за тайное хищение чужого имущества предусмотрена статьей 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

А угоняют автомобили спонтанно, по глупости, чтобы покататься, развлечься, доехать куда-то. Те, кто идет на это, не планируют реализовывать машину, разбирать, получать прибыль. Часто на угон идут подростки, люди, перебравшие со спиртным. Обычно, «похулиганив», они бросают автомобиль где придется или могут даже вернуть на место. Бывает, что после таких поездок машины имеют повреждения. За неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения предусмотрена уголовная ответственность по статье 166 УК РФ.

— Объектом преступных посягательств являются преимущественно автомобили отечественного производства. Это более 60% от общего количества похищенных машин. Как правило, они отстаиваются во дворах на неосвещенных участках, — сообщил Шутраев. — Часто водители хранят в салонах — в козырьках или бардачках — документы на автомобиль, что помогает злоумышленникам в реализации похищенных транспортных средств.

Еще нередко машины крадут с неохраняемых стоянок у торговых центров, офисных зданий. Похищают не только автомобили, но и мотоциклы. В текущем году в нашем городе зафиксированы три таких кражи. Также умыкнули одну лодку.

При патрулировании

В полицию поступает сообщение о хищении машины, и по адресу выдвигается следственно-оперативная группа. Она допрашивает потерпевшего, очевидцев, осматривает место происшествия, устанавливает обстоятельства случившегося, выясняет данные машины, ее особые приметы и выполняет другие действия. Далее полицейские принимают незамедлительные меры, направленные на розыск транспортного средства. Так, информация о нем вносится в базы ГИБДД, сотрудники получают соответствующие ориентировки. Как уточнил Шутраев, наряды ДПС обследуют улицы в поисках машины. Останавливают и проверяют автомобили, подходящие под описание разыскиваемого. Через информационно-аналитическую систему ГИБДД «Паутина» отслеживают движение машины. О ее перемещении сообщают ближайшим нарядам ДПС.

Полиция возбуждает уголовное дело и при проведении оперативно-разыскных мероприятий тесно сотрудничает с Госавтоинспекцией.

— Мы работаем вместе, но по своим направлениям, — рассказал командир 2-го батальона полка ДПС. — Мы можем раскрыть преступление, только когда находимся на маршруте патрулирования. Инспектор видит, останавливает разыскиваемый автомобиль и принимает меры к задержанию.

В 2022 году в Самаре раскрыли 24 кражи и 51 угон транспортных средств. В том числе ГИБДД раскрыла четыре и 29 таких преступлений соответственно.

На предупреждение

Шутраев отметил, что ГИБДД проводит большую работу по профилактике краж и угонов машин, по предупреждению этих преступлений.

Патрулируя улицы, инспекторы обращают внимание на автомобили, которые стоят без номеров, с разбитыми стеклами, спущенными колесами, в разобранном состоянии. Они проверяют по базам, не числятся ли такие машины в розыске, устанавливают собственников и выясняют причины повреждений. Также обращают внимание на подозрительных граждан, которые крутятся у автомобилей, и проверяют у них документы.

Регулярно сотрудники Госавтоинспекции обходят стоянки, гаражные массивы, авторазборы, мастерские, пункты приема металлолома — смотрят, какие транспортные средства, узлы и агрегаты там хранятся.

Есть случаи, когда инспекторы ДПС выявляют преступления, неся службу на дорогах. Так, недавно остановили машину, водитель которой имел признаки опьянения и не смог предоставить документы на авто. Сотрудники ГИБДД связались с владельцем транспортного средства. Тот пояснил: оставил машину на ночь на автомойке и не в курсе, что кто-то катается на ней по городу. Выяснилось, что работник сервиса, употребив спиртное, поехал на чужом автомобиле за добавкой, то есть угнал его. На место вызывали следственно-оперативную группу.

Шутраев пояснил: чтобы защитить свой автомобиль от хищения, необходимо оснастить его надежными противоугонными системами, устройствами. Оставляйте машину под прицелом камер на охраняемых стоянках. От кражи транспортное средство хорошо защищает аэрография на кузове. Авто с рисунками слишком заметны, выделяются, и злоумышленникам скрываться на них сложнее.

В 2020 году в Самаре зарегистрировано 113 краж и 107 угонов транспортных средств.

В 2021 году — 49 краж и 61 угон.

В 2022 году — 53 кражи и 76 угонов.

За девять месяцев 2023 года — 32 кражи и 52 угона.