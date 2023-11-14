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    Самарские астрофизики вместе с учеными из США воссоздали «пришельцев» из космоса

    14.11.2023

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    Самарские астрофизики вместе с учеными из США воссоздали «пришельцев» из космоса

    Астрофизики Самарского университета им. Королёва вместе с коллегами из США получили молекулы хелатирующих агентов – веществ, которые были необходимы для существования и развития первых биологических протоклеток. Эксперты считают, что они возникли в космосе в межзвездном льду и затем попали вместе с метеоритами на Землю, за что их называют «пришельцами».

    Как отметил один из авторов исследования, доцент кафедры физики Самарского университета им. Королёва Иван Антонов, хелатирующие агенты можно назвать своего рода молекулярными «скафандрами» – молекулы этих веществ крепко охватывают ионы металлов, после чего они могут спокойно проникать сквозь оболочку клетки и выполнять свои задачи.

    Также он добавил, что мы все практически каждый день сталкиваемся с различными хелатирующими агентами в повседневной жизни – эти вещества добавляют в различные моющие средства, стиральный порошок, шампуни, косметику. Еще их используют при различных химических анализах, а также при реставрации археологических находок, поскольку они легко убирают самую страшную ржавчину.

    Фото обложки: предоставлено Самарским университетом им. Королёва

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    Самарские астрофизики вместе с учеными из США воссоздали «пришельцев» из космоса

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