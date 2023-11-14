erid:LjN8JzLDg Реклама. АО «СМЗ» ИНН 6310000160

Самарский металлургический завод вошел в рейтинг «Лучшие работодатели России» в 2023 году по версии бизнес издания Forbes.

Для подсчета баллов Forbes использовал методологию, разработанную в партнерстве с KPMG (с 2022 г. Kept) в 2021 году. Рейтинг оценивает экологическое воздействие и социальную ответственность компаний, а все метрики в области устойчивого развития объединяются в три группы: «Экология» (E), «Сотрудники и общество» (S) и «Корпоративное управление» (G). По итогам подсчетов компании распределяются по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

Самарский металлургический завод вошел в группу «Золото», получив высокие баллы по всем трем направлениям. «Мы ведем систематическую работу над улучшением условий труда и благополучия наших сотрудников, уделяем большое внимание профессиональной подготовке работников и развитию научного потенциала предприятия, постоянно совершенствуем систему охраны окружающей среды, промышленной безопасности и проводим комплекс экологических мероприятий. Включение СМЗ в рейтинг Forbes еще раз подтверждает, что мы движемся в правильном направлении», – отмечает Ольга Хоменко, Директор по персоналу АО «СМЗ».

В этом году в рейтинге Forbes приняло участие 125 компаний.

Самарский металлургический завод – один из крупнейших производителей алюминиевых полуфабрикатов в России. Основанный в 1960 году, сегодня завод производит широкий ассортимент листопрокатной, прессовой и кузнечной продукции из всех видов алюминиевых сплавов. Производственные мощности завода позволяют создавать уникальные решения для авиационной, космической, упаковочной, строительной отраслей, машиностроения и транспорта, внося существенный вклад в экономику и социальные инициативы региона.

Фото предоставлено СМЗ.