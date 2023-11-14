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    Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Самаре

    14.11.2023

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    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Самаре

    Больше всего в ноябре готовы платить разработчику-консультанту «1С» в IT- компании – сотруднику предлагают зарплату от 150 тысяч рублей и возможность удаленной работы. На втором месте вакансия директора магазина крупнейшей розничной сети, за которую готовы платить от 100 до 110 тысяч рублей. Также в числе привилегий – развоз на такси в вечернее время и скидки на продукцию.

    На третьем месте – вакансия супервайзера в крупной торгово-производственной компании. Кандидату предлагают оплату в размере 80 тысяч рублей, компенсацию проезда и мобильной связи. Водителю-экспедитору готовы платить от 79 до 121 тысячи рублей.

    Замыкает рейтинг вакансия менеджера по развитию клиентов В2В в компании по продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Ему предлагают оплату от 65 тысяч рублей, премии, полис ДМС и компенсацию питания, сообщили представители сервиса по поиску работы.

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    Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Самаре

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