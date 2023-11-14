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    В Самаре скончалась директор Грушинского фестиваля Ирина Зверева

    14.11.2023

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    В Самаре скончалась директор Грушинского фестиваля Ирина Зверева

    В минувшее воскресенье, 12 ноября, ушла из жизни вице-президент клуба Валерия Грушина и руководитель Грушинского фестиваля Ирина Зверева. Об этом сообщили представители организации в соцсети «ВКонтакте».

    — Мудрая, умная, чуткая, добрая, честная, бесконечно любящая авторскую песню, Грушинский фестиваль и родную Самару, Ира была прекрасным организатором и обладала безупречным творческим вкусом, — выразили соболезнования известный бард Александр Городницкий и его соавтор Наталья Касперович. — В ее душе не было ни грамма ненависти, а только свет и попытка понять людей, — редкое сегодня качество.

    Прощание состоится во вторник, 14 ноября, с 13:00 до 14:00 на улице Борской, 108, корпус 1, прощальный зал № 2.

    Фото: vk.com/grushin_club

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    В Самаре скончалась директор Грушинского фестиваля Ирина Зверева

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