Правительство РФ установило экспериментальный правовой режим (ЭПР) для эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Самарской области. Соответствующий проект постановления подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По нему впервые будут тестироваться как «легкие», так и «тяжелые» беспилотники массой более 30 кг – планируется порядка не менее 18 тысяч полетов.

Результаты будут использовать для подтверждения эффективности технологических решений и доработки дронов, которых производит самарский научно-производственный центр, созданный в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Последний инициирован президентом России Владимиром Путиным и поддерживается губернатором Дмитрием Азаровым.

Проект предусматривает применение беспилотников для воздушной перевозки грузов, выполнения авиационных работ, включая работы по обработке сельскохозяйственных угодий, МЧС и мониторингу объектов инфраструктуры, сообщили в департаменте информполитики администрации губернатора.