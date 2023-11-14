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    В Самарской области начнут тестировать беспилотники

    14.11.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самарской области начнут тестировать беспилотники

    Правительство РФ установило экспериментальный правовой режим (ЭПР) для эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Самарской области. Соответствующий проект постановления подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По нему впервые будут тестироваться как «легкие», так и «тяжелые» беспилотники массой более 30 кг – планируется порядка не менее 18 тысяч полетов.

    Результаты будут использовать для подтверждения эффективности технологических решений и доработки дронов, которых производит самарский научно-производственный центр, созданный в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Последний инициирован президентом России Владимиром Путиным и поддерживается губернатором Дмитрием Азаровым.

    Проект предусматривает применение беспилотников для воздушной перевозки грузов, выполнения авиационных работ, включая работы по обработке сельскохозяйственных угодий, МЧС и мониторингу объектов инфраструктуры, сообщили в департаменте информполитики администрации губернатора.

    ТЭГИ:
    В Самарской области начнут тестировать беспилотники

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