В субботу, 18 ноября, в 11:00 в Доме дружбы народов состоится областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари».

На мероприятии выступят творческие коллективы, которые исполнят лучшие народные песни и танцы. Они появятся на сцене в национальных костюмах: одежда, обувь и аксессуары каждого участника строго регламентированы.

Также каждый ансамбль привезет на фестиваль самобытные экспонаты, некоторым из которых более сотни лет. Это предметы домашней утвари, одежда и ее элементы (сурпан, яркач, хушпу, тухья, масмак, шупар, сапун, сапата).

Пройдет и выставка национальных блюд. Посетители смогут попробовать множество хуплу, кукаль, сладких икерче, всевозможные соленья и варенья. На празднике будет и напиток из хмеля.

На фестивальной ярмарке предложат изделия умельцев народных промыслов, литературу, музыкальные и киноновинки на современных электронных носителях. Представят и национальные платья. В частности, ранее из города Чебоксары на такие фестивали приезжали модельеры по пошиву чувашской одежды.

Зрители и участники смогут сфотографироваться с профессиональными артистами и взять у них автографы. Вход свободный, 0+.

Добавим, «Кер сари» – это праздник осеннего урожая, уходящий корнями в давние времена. Тогда после окончания уборочных работ чуваши пекли хлеб из зерна нового урожая, варили напиток из свежего хмеля, созывая в гости близких и родных.

Ежегодно на мероприятие приезжают около 500 человек из районов и городов Самарской губернии, где проживают чуваши. Посещают фестиваль также гости из Москвы, Екатеринбурга, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей, Чувашии, Татарстана, Башкирии.