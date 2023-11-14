В ноябре 2023 года специалисты Самарастата проведут выборочное обследование рабочей силы. Его результаты позволят получить информацию о численности и составе рабочей силы, безработных, лицах, не входящих в состав рабочей силы, а также об участии жителей города в различных формах трудовой деятельности.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, данные получат исключительно для статистики в обезличенном виде. Опрос проводится интервьюерами. При себе они должны иметь специальное удостоверение и паспорт. Информацию о проведении наблюдения можно получить у специалистов Самарастата по телефону 263-89-76.