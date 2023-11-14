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    Самарастат уточнит количество работающих и безработных жителей города

    14.11.2023

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    Автор:

    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Самарастат уточнит количество работающих и безработных жителей города

    В ноябре 2023 года специалисты Самарастата проведут выборочное обследование рабочей силы. Его результаты позволят получить информацию о численности и составе рабочей силы, безработных, лицах, не входящих в состав рабочей силы, а также об участии жителей города в различных формах трудовой деятельности.

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, данные получат исключительно для статистики в обезличенном виде. Опрос проводится интервьюерами. При себе они должны иметь специальное удостоверение и паспорт. Информацию о проведении наблюдения можно получить у специалистов Самарастата по телефону 263-89-76.

    ТЭГИ:
    Самарастат уточнит количество работающих и безработных жителей города

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