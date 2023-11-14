Полузащитника «Урала» Юрия Газинского, удаленного с матча с самарской командой «Крылья Советов», вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС. По словам главы КДК Артура Григорьянца, это было связано с агрессивными действиями в отношении нападающего «КС» Романа Ежова.

— Мы рассмотрим удаление игрока «Урала» Газинского за агрессивное поведение и неподобающее поведение команды «Урал», у которой четыре игрока получили предупреждения и один удалился, — сообщил ТАСС Артур Григорьянц.

Напомним, матч 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Урал» прошел 11 ноября и завершился победой самарцев со счетом 3:1.