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    Самарцам предлагают сдать нормы ГТО в фитнес-клубах

    14.11.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарцам предлагают сдать нормы ГТО в фитнес-клубах

    Со среды, 15 ноября, стартует физкультурно-спортивная акция «Выполняй нормы ГТО в фитнес клубе». Для участия в ней нужно выбрать удобный для выполнения нормативов зал, зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, получить уникальный идентификационный номер (УИН) и допуск врача в государственной больнице у врача-терапевта или в частной медицинской клинике.

    Финал акции состоится 25 ноября с 12:00 до 16:00 во Дворце легкой атлетики на Физкультурной, 101, сообщили в департаменте физкультуры и спорта Самары.

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    Самарцам предлагают сдать нормы ГТО в фитнес-клубах

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