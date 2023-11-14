Со среды, 15 ноября, стартует физкультурно-спортивная акция «Выполняй нормы ГТО в фитнес клубе». Для участия в ней нужно выбрать удобный для выполнения нормативов зал, зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, получить уникальный идентификационный номер (УИН) и допуск врача в государственной больнице у врача-терапевта или в частной медицинской клинике.

Финал акции состоится 25 ноября с 12:00 до 16:00 во Дворце легкой атлетики на Физкультурной, 101, сообщили в департаменте физкультуры и спорта Самары.