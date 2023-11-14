В понедельник, 13 ноября, на рабочем совещании в городской администрации первый заместитель главы Самары Максим Харитонов представил нового директора МАУ «Самарская набережная». Эту должность заняла Елена Атанова.

Елена Атанова родилась в Куйбышеве. У нее два высших образования: по юриспруденции и государственному и муниципальному управлению.

Атанова имеет опыт работы в сфере строительства и территориального планирования, занимала руководящие должности в министерстве строительства Самарской области. В 2019-2020 годах возглавляла «Парк культуры и отдыха» города Люберцы Московской области. До недавнего времени работала заместителем директора АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области».