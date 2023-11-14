    Поиск

    В МАУ «Самарская набережная» сменился директор

    14.11.2023

    184

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В МАУ «Самарская набережная» сменился директор

    В понедельник, 13 ноября, на рабочем совещании в городской администрации первый заместитель главы Самары Максим Харитонов представил нового директора МАУ «Самарская набережная». Эту должность заняла Елена Атанова.

    Елена Атанова родилась в Куйбышеве. У нее два высших образования: по юриспруденции и государственному и муниципальному управлению.

    Атанова имеет опыт работы в сфере строительства и территориального планирования, занимала руководящие должности в министерстве строительства Самарской области. В 2019-2020 годах возглавляла «Парк культуры и отдыха» города Люберцы Московской области. До недавнего времени работала заместителем директора АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области».

    ТЭГИ:
    В МАУ «Самарская набережная» сменился директор

    Читайте также:

    Новости

    В Самарской области начнут тестировать беспилотники
    Правительство РФ установило экспериментальный правовой режим (ЭПР) для эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Самарской области. Соответствующий проект постановления подписал […]

    Новости

    Самарастат уточнит количество работающих и безработных жителей города
    В ноябре 2023 года специалисты Самарастата проведут выборочное обследование рабочей силы. Его результаты позволят получить информацию о численности и составе […]

    Новости

    Агрессивное поведение футболиста «Урала» в игре с «Крыльями» рассмотрит дисциплинарный комитет
    Полузащитника «Урала» Юрия Газинского, удаленного с матча с самарской командой «Крылья Советов», вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС. По словам […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации