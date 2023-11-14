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    Вакансии недели: требуются преподаватель скульптуры, работник музея и управляющий рестораном

    14.11.2023

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    Вакансии недели: требуются преподаватель скульптуры, работник музея и управляющий рестораном
    Вакансии недели: требуются преподаватель скульптуры, работник музея и управляющий рестораном

    Специалист по СМИ в администрацию Ленинского района 

    В администрацию Ленинского района ищут сотрудника, в обязанности которого будут входить подготовка протоколов по поручениям руководителя, документов для награждения работников учреждений, предприятий и организаций района госнаградами, почетными грамотами и благодарственными письмами, ведение баз данных, оформление и рассылка писем присяжным заседателям, а также работа со СМИ, написание, редактура и согласование статей и комментариев.

    Требования: высшее образование, грамотная устная и письменная речь, знание ПК на уровне уверенного пользователя.

    Опыт работы не требуется.
    Зарплата — от 26 до 40 тысяч рублей. 

    Контактная информация:

    339-27-29 (отдел кадров)

    пн-чт 8:30-17:30
    пт 8:30-15:00
    обед 12:30-13:18

    [email protected]

    Вакансии недели: требуются преподаватель скульптуры, работник музея и управляющий рестораном

    Сотрудник музея авиации и космонавтики

    В музей авиации и космонавтики им. Королева требуется работник, который будет вести документацию учреждения, а также участвовать в подготовке и проведении выставок и конференций.

    Требования: высшее образование (техническое, гуманитарное, предпочтительно документоведение, культурология и т.п.), желателен опыт работы в музее, архиве, библиотеке. Приветствуется знание основ информационных технологий и графических редакторов. 

    Будущий сотрудник сможет посещать государственные музеи РФ бесплатно или по льготам.

    Вакансия предполагает опыт работы от года до трех лет.
    Зарплата — от 25 до 30 тысяч рублей.

    Контактная информация:

    Надежда Богданова
    267-43-75
    (звонить с 14:00 до 16:00)

    [email protected]

    Вакансии недели: требуются преподаватель скульптуры, работник музея и управляющий рестораном

    Преподаватель скульптуры

    В Самарскую детскую художественную школу № 1 имени Зингера требуется преподаватель скульптуры. Среди обязанностей — организация деятельности учащихся, педагогический контроль и разработка методических материалов  дополнительной общеобразовательной программы.

    Главное требование — высшее образование по специальности «Образование и педагогика». 

    Опыт работы не требуется.
    Зарплата — до 25 тысяч рублей. 

    Контактная информация:

    Анна Гафарова
    334-47-60

    [email protected]

    Вакансии недели: требуются преподаватель скульптуры, работник музея и управляющий рестораном

    Преподаватель английского для подготовки к собеседованиям в сфере IT

    Команда языковой школы Skyeng ищет специалиста с отличным знанием английского языка. Он будет преподавать его онлайн на образовательной платформе, чтобы подготовить учеников к прохождению собеседований в сфере IT.

    Среди требований — высшее образование по следующим направлениям: IT и/или педагогика, лингвистика, английская филология, знание английского языка от Upper-Intermediate, желательно Advanced, опыт преподавания или репетиторства.

    Вакансия предполагает удаленную занятость.
    Зарплата — до 100 тысяч рублей.

    Контактная информация:

    Команда школы Skyeng
    8(499)504-43-80

    Вакансии недели: требуются преподаватель скульптуры, работник музея и управляющий рестораном

    Управляющий рестораном

    В ресторан, расположенный в центре отдыха и здоровья «Самарские Термы», ищут специалиста, который будет заниматься управленческой и административно-хозяйственной деятельностью заведения. Также в число его обязанностей войдут качественное обслуживание гостей ресторана, контроль за персоналом, соблюдение норм и стандартов охраны труда.

    Будущий кандидат должен иметь опыт работы в ресторанном бизнесе от трех лет, быть с высшим образованием, знать документооборот, основные экономические показатели и стандарты индустрии гостеприимства.

    Зарплата — от 70 до 120 тысяч рублей.

    Контактная информация:

    Наталья
    8-960-810-58-00

    [email protected]

    ТЭГИ:
    Вакансии недели: требуются преподаватель скульптуры, работник музея и управляющий рестораном

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