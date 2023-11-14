14.11.2023
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В администрацию Ленинского района ищут сотрудника, в обязанности которого будут входить подготовка протоколов по поручениям руководителя, документов для награждения работников учреждений, предприятий и организаций района госнаградами, почетными грамотами и благодарственными письмами, ведение баз данных, оформление и рассылка писем присяжным заседателям, а также работа со СМИ, написание, редактура и согласование статей и комментариев.
Требования: высшее образование, грамотная устная и письменная речь, знание ПК на уровне уверенного пользователя.
Опыт работы не требуется.
Зарплата — от 26 до 40 тысяч рублей.
339-27-29 (отдел кадров)
пн-чт 8:30-17:30
пт 8:30-15:00
обед 12:30-13:18
В музей авиации и космонавтики им. Королева требуется работник, который будет вести документацию учреждения, а также участвовать в подготовке и проведении выставок и конференций.
Требования: высшее образование (техническое, гуманитарное, предпочтительно документоведение, культурология и т.п.), желателен опыт работы в музее, архиве, библиотеке. Приветствуется знание основ информационных технологий и графических редакторов.
Будущий сотрудник сможет посещать государственные музеи РФ бесплатно или по льготам.
Вакансия предполагает опыт работы от года до трех лет.
Зарплата — от 25 до 30 тысяч рублей.
Надежда Богданова
267-43-75
(звонить с 14:00 до 16:00)
В Самарскую детскую художественную школу № 1 имени Зингера требуется преподаватель скульптуры. Среди обязанностей — организация деятельности учащихся, педагогический контроль и разработка методических материалов дополнительной общеобразовательной программы.
Главное требование — высшее образование по специальности «Образование и педагогика».
Опыт работы не требуется.
Зарплата — до 25 тысяч рублей.
Анна Гафарова
334-47-60
Команда языковой школы Skyeng ищет специалиста с отличным знанием английского языка. Он будет преподавать его онлайн на образовательной платформе, чтобы подготовить учеников к прохождению собеседований в сфере IT.
Среди требований — высшее образование по следующим направлениям: IT и/или педагогика, лингвистика, английская филология, знание английского языка от Upper-Intermediate, желательно Advanced, опыт преподавания или репетиторства.
Вакансия предполагает удаленную занятость.
Зарплата — до 100 тысяч рублей.
Команда школы Skyeng
8(499)504-43-80
В ресторан, расположенный в центре отдыха и здоровья «Самарские Термы», ищут специалиста, который будет заниматься управленческой и административно-хозяйственной деятельностью заведения. Также в число его обязанностей войдут качественное обслуживание гостей ресторана, контроль за персоналом, соблюдение норм и стандартов охраны труда.
Будущий кандидат должен иметь опыт работы в ресторанном бизнесе от трех лет, быть с высшим образованием, знать документооборот, основные экономические показатели и стандарты индустрии гостеприимства.
Зарплата — от 70 до 120 тысяч рублей.
Наталья
8-960-810-58-00
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