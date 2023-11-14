Специалист по СМИ в администрацию Ленинского района

В администрацию Ленинского района ищут сотрудника, в обязанности которого будут входить подготовка протоколов по поручениям руководителя, документов для награждения работников учреждений, предприятий и организаций района госнаградами, почетными грамотами и благодарственными письмами, ведение баз данных, оформление и рассылка писем присяжным заседателям, а также работа со СМИ, написание, редактура и согласование статей и комментариев.

Требования: высшее образование, грамотная устная и письменная речь, знание ПК на уровне уверенного пользователя.

Опыт работы не требуется.

Зарплата — от 26 до 40 тысяч рублей.