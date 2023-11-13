В понедельник, 13 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание в правительстве Самарской области. Во время заседания обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и государственных программ. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, а также глава городов.

Отдельное внимание было уделено сфере здравоохранения. Дмитрий Азаров вынес на обсуждение вопрос об эпидемиологической ситуации, а также о ходе прививочной кампании в регионе. Врио министра здравоохранения региона Армен Бенян отметил, что на территории области по итогам прошлой недели наблюдается незначительный рост по заболеваниям, характерным в осенний период.

— В настоящий момент зарегистрировано около 13 000 пациентов с ОРВИ, – отметил руководитель регионального минздрава. – Пациентов с COVID-19 на данный момент 1 856. Поддерживаем охват тестированием – ежедневно проводим около 100 исследований на 100 000 населения. Большинство пациентов с COVID-19, 94%, находятся на амбулаторном лечении, остальные – госпитализированы. Это люди старше 65 лет с хроническими заболеваниями преимущественно с болезнями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.

Армен Бенян также доложил о ходе прививочной кампании от гриппа. Напомним, в Самарской области она началась в конце августа. Всего было поставлено свыше 1,3 млн доз вакцин.

— На сегодняшний день прививку от гриппа сделали 40% населения региона, – отметил он. – Использовано 80 % доз вакцин от общего количества, поставленных в регион. За счет средств регионального бюджета планируется закупка дополнительно около 200 000 доз вакцины против гриппа.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что вакцинацию жителей Самарской области необходимо продолжить, объясняя людям ее важность.

— Обращаю внимание глав муниципальных образований на важность этой работы. Надо делать прививку сейчас, особенно при такой погоде, пока человек здоров, откладывать на потом нет никакого смысла, – отметил губернатор.