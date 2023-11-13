В понедельник, 13 ноября, открылся прием заявок на Всероссийскую муниципальную премию «СЛУЖЕНИЕ». Она учреждена по поручению президента РФ Владимира Путина как отклик на инициативы, озвученные на Совете по развитию местного самоуправления в апреле 2023-го.

Премия будет присваиваться выдающимся представителям муниципалитетов — командам и людям, за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Номинации премии:

«Мой край — моя гордость»;

«Малая родина — сила России»;

«Защита Отечества — общее дело»;

«Практики муниципалитета — решения для страны»;

«Объединяя усилия — умножаем возможности»;

«Инициатива каждого — общий успех»;

«Прямой разговор — доверие к власти»;

«Опыт наставника — успех молодых»;

«Новые технологии — новые возможности»;

специальная номинация «Судьба человека — гордость Отечества».

Номинантами могут выступать главы муниципальных образований, служащие, работники организаций, а также сельские старосты, члены ТОС (территориальное общественное самоуправление) и депутаты.

Лауреатов определят путем многоуровневого голосования, в том числе народного. Имена победителей объявят в январе 2024 года.

Заявки принимаются на сайте премияслужение.рф. Организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ.