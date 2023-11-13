    Поиск

    Самарская область поборется за Всероссийскую муниципальную премию «СЛУЖЕНИЕ»

    13.11.2023

    83

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Самарская область поборется за Всероссийскую муниципальную премию «СЛУЖЕНИЕ»

    В понедельник, 13 ноября, открылся прием заявок на Всероссийскую муниципальную премию «СЛУЖЕНИЕ». Она учреждена по поручению президента РФ Владимира Путина как отклик на инициативы, озвученные на Совете по развитию местного самоуправления в апреле 2023-го. 

    Премия будет присваиваться выдающимся представителям муниципалитетов — командам и людям, за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. 

    Номинации премии: 

    • «Мой край — моя гордость»;
    • «Малая родина — сила России»;
    • «Защита Отечества — общее дело»;
    • «Практики муниципалитета — решения для страны»;
    • «Объединяя усилия — умножаем возможности»;
    • «Инициатива каждого — общий успех»;
    • «Прямой разговор — доверие к власти»;
    • «Опыт наставника — успех молодых»;
    • «Новые технологии — новые возможности»;
    • специальная номинация «Судьба человека — гордость Отечества». 

    Номинантами могут выступать главы муниципальных образований, служащие, работники организаций, а также сельские старосты, члены ТОС (территориальное общественное самоуправление) и депутаты. 

    Лауреатов определят путем многоуровневого голосования, в том числе народного. Имена победителей объявят в январе 2024 года.

    Заявки принимаются на сайте премияслужение.рф. Организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ.

    ТЭГИ:
    Самарская область поборется за Всероссийскую муниципальную премию «СЛУЖЕНИЕ»

    Читайте также:

    Новости

    Московские специалисты изготовят протез ноги самарскому ветерану СВО
    Жителю Самарской области Чингизу А., подорвавшемуся на противопехотной мине во время выполнения спецзадач, изготовят современный протез для ампутированной ноги. Работами […]

    Новости

    Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в связи с погодными условиями
    В понедельник, 13 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание правительства области. Участники заседания традиционно рассмотрели вопросы оперативной обстановки на территории губернии, […]

    Новости

    Самарцы стали чаще посещать онлайн-встречи
    По информации российского сервиса для видеоконференцсвязи, 49 % опрошенных офисных работников заметили увеличение количества дистанционных собраний в два-три раза. Респонденты […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации