В понедельник, 13 ноября, открылся прием заявок на Всероссийскую муниципальную премию «СЛУЖЕНИЕ». Она учреждена по поручению президента РФ Владимира Путина как отклик на инициативы, озвученные на Совете по развитию местного самоуправления в апреле 2023-го.
Премия будет присваиваться выдающимся представителям муниципалитетов — командам и людям, за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
Номинации премии:
Номинантами могут выступать главы муниципальных образований, служащие, работники организаций, а также сельские старосты, члены ТОС (территориальное общественное самоуправление) и депутаты.
Лауреатов определят путем многоуровневого голосования, в том числе народного. Имена победителей объявят в январе 2024 года.
Заявки принимаются на сайте премияслужение.рф. Организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ.
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