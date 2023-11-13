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    Московские специалисты изготовят протез ноги самарскому ветерану СВО

    13.11.2023

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    Московские специалисты изготовят протез ноги самарскому ветерану СВО

    Жителю Самарской области Чингизу А., подорвавшемуся на противопехотной мине во время выполнения спецзадач, изготовят современный протез для ампутированной ноги. Работами займутся в одном из ведущих российских предприятий в Москве, сообщили в городской администрации.

    Врачам пришлось ампутировать ногу до колена и заменить конечность временным протезом, который сковывал движения и был неудобен. Чингиз обратился в самарский филиал фонда «Защитники Отечества» за консультацией по выплатам и попутно рассказал и свою историю, попросив при возможности решить вопрос получения более технологичного устройства.

    Через два месяца был сформирован пакет документов и подана заявка на помощь в благотворительный фонд «Память поколений», который помогает ветеранам ВОВ и других боевых действий. Скоро Чингиз вернется из госпиталя в Санкт-Петербурге, где проходил курс реабилитации, а специалисты приступят к протезированию спортивного модульного протеза.

    Фото обложки: предоставлено администрацией Самары

    ТЭГИ:
    Московские специалисты изготовят протез ноги самарскому ветерану СВО

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