Жителю Самарской области Чингизу А., подорвавшемуся на противопехотной мине во время выполнения спецзадач, изготовят современный протез для ампутированной ноги. Работами займутся в одном из ведущих российских предприятий в Москве, сообщили в городской администрации.

Врачам пришлось ампутировать ногу до колена и заменить конечность временным протезом, который сковывал движения и был неудобен. Чингиз обратился в самарский филиал фонда «Защитники Отечества» за консультацией по выплатам и попутно рассказал и свою историю, попросив при возможности решить вопрос получения более технологичного устройства.

Через два месяца был сформирован пакет документов и подана заявка на помощь в благотворительный фонд «Память поколений», который помогает ветеранам ВОВ и других боевых действий. Скоро Чингиз вернется из госпиталя в Санкт-Петербурге, где проходил курс реабилитации, а специалисты приступят к протезированию спортивного модульного протеза.

Фото обложки: предоставлено администрацией Самары