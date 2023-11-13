В Самаре на базе городского депо МП «Трамвайно-троллейбусное управление» сегодня приступили к работе представители завода-изготовителя трамвая, в котором в минувшую субботу, 11 ноября, в 19:33 произошло возгорание.

— Мы сразу же вызвали представителей завода, которые оперативно прибыли в Самару и сейчас уже работают, чтобы конкретизировать информацию относительно причины возгорания и принять соответствующие меры для обеспечения безопасности и недопущения таких случаев впредь, – рассказал заместитель главы Самары – руководитель департамента транспорта администрации Самары Сергей Маркин.

Напомним, происшествие случилось напротив дома № 42, не доезжая до улицы Рабочей, когда трамвай маршрута № 20 находился на линии и следовал в направлении «в город». По предварительной информации, очаг находился над третьей дверью, между потолком салона и крышей, где располагается контакторная рама.

Всех пассажиров эвакуировали сразу же. Пострадавших нет.

Трамваем управлял водитель 1 класса. Он действовал по инструкции. На место диспетчером МП «ТТУ» были вызваны экстренные службы. С ликвидацией возгорания они справились оперативно.

В течение часа трамвай отбуксировали в депо и движение на линии в 21:00 11 ноября было восстановлено.

В настоящее время трамвайное сообщение организовано в обычном режиме.