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    В Москве стартовал съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

    13.11.2023

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    В Москве стартовал съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

    С понедельника по вторник, с 13 по 14 ноября в столице проходит пятый съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). В нем принимают участие председатель Ассоциации муниципальных образований Самарской области Елена Лапушкина и исполнительный директор Дмитрий Славецкий.

    В рамках съезда стартовал прием заявок на премию «Служение». Премия будет присваивать выдающимся представителям муниципалитетов за особый вклад в их развитие. Награждение пройдет в конце января на Всероссийском форуме «Малая Родина – Сила России», сообщили в горадминистрации.

    Фото обложки: предоставлено администрацией Самары

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    В Москве стартовал съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

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