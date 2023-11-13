С понедельника по вторник, с 13 по 14 ноября в столице проходит пятый съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). В нем принимают участие председатель Ассоциации муниципальных образований Самарской области Елена Лапушкина и исполнительный директор Дмитрий Славецкий.

В рамках съезда стартовал прием заявок на премию «Служение». Премия будет присваивать выдающимся представителям муниципалитетов за особый вклад в их развитие. Награждение пройдет в конце января на Всероссийском форуме «Малая Родина – Сила России», сообщили в горадминистрации.

Фото обложки: предоставлено администрацией Самары