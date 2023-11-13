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    В Самаре на Волге утонул 50-летний рыбак

    13.11.2023

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    В Самаре на Волге утонул 50-летний рыбак

    В пятницу, 10 ноября, на Волге около поселка Петрушина Деревня Красноглинского района утонул 50-летний мужчина: его нашли лишь на следующий день, сообщили в пресс-службе ПСС по Самарской области.

    Он пытался доплыть до берега, спасаясь с тонущей весельной лодки, и не успел преодолеть последние 10 метров до дебаркадера.

    Утром в субботу, 11 ноября, водолазы приступили к поискам тела мужчины. Его нашли на глубине 10 метров и удалении от берега 40 метров.

    Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правила безопасного плавания. С наступлением осени эксплуатация маломерных судов становится более сложной и требует от повышенного внимания при управлении.

    Фото обложки: ПСС по Самарской области

    ТЭГИ:
    В Самаре на Волге утонул 50-летний рыбак

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