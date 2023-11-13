В пятницу, 10 ноября, на Волге около поселка Петрушина Деревня Красноглинского района утонул 50-летний мужчина: его нашли лишь на следующий день, сообщили в пресс-службе ПСС по Самарской области.

Он пытался доплыть до берега, спасаясь с тонущей весельной лодки, и не успел преодолеть последние 10 метров до дебаркадера.

Утром в субботу, 11 ноября, водолазы приступили к поискам тела мужчины. Его нашли на глубине 10 метров и удалении от берега 40 метров.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правила безопасного плавания. С наступлением осени эксплуатация маломерных судов становится более сложной и требует от повышенного внимания при управлении.

Фото обложки: ПСС по Самарской области