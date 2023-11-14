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    Преподаватель ТГУ стала финалистом всероссийской научной конференции

    14.11.2023

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    Преподаватель ТГУ стала финалистом всероссийской научной конференции

    Старший преподаватель кафедры «Русский язык, литература и лингвокриминалистика» и аспирантка Тольяттинского государственного университета Валентина Бычкова вышла в финал Всероссийской научно-практической конференции им. Жореса Алфёрова. На этом форуме она стала единственным представителем Самарской области.

    В конференции поучаствовало 600 аспирантов, магистрантов, студентов и школьников 8-11 классов, 178 из которых защитили работы в санкт-петербургском мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история».

    Фото: пресс-служба ТГУ

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    Преподаватель ТГУ стала финалистом всероссийской научной конференции

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