Изучаем родной край. Рассказываем о местных маршрутах активного отдыха, по которым можно отправиться за природной красотой, историческими открытиями и здоровьем.

Шигонский район Самарской области продолжает активно продвигать свой туристический потенциал. Как только будет сдан в эксплуатацию строящийся Климовский мост через Волгу, который значительно сократит путь из Самары на правобережье, в эти края точно двинется многочисленная армия путешественников.

Места здесь действительно замечательные. Протяженное побережье Куйбышевского водохранилища, которое мы называем Жигулевским морем. Белые меловые горы с причудливыми оползнями, выветренными останцами, скальными выходами. Широкий Усинский залив с многокилометровыми песчаными плесами. Сосновые боры и дубравы. Множество баз отдыха и знаменитый санаторий «Волжский Утес». Село Усолье с ансамблем зданий имения графов Орловых-Давыдовых. Ежегодный праздник народных традиций и ремесел «Соляная ярмарка» на территории музея истории Усольского края. Гора Светелка, о которой ходит множество легенд как о месте силы. Старинные храмы постройки прежних веков и освященные источники. Национальные праздники в селах с чувашским и мордовским населением. Наконец, масса грибов и ягод в многочисленных лесных массивах. Это основные ресурсы района, уже известные. А еще здесь есть места пока не раскрученные, но очень интересные, живописные, ждущие своего ценителя. В одно из таких — село Березовку на берегу Жигулевского моря — отправилась в минувшие выходные журналист «Самарской газеты». Не сезон? Оказалось, что здесь можно замечательно отдохнуть и поздней осенью.

Виды с Груниной горы

Из Самары путь неблизкий. Закладывайте на дорогу три часа. Направление — на Тольятти, плотину Жигулевской ГЭС, райцентр Шигоны, санаторный поселок Волжский Утес, откуда и идет ответвление на Березовку — туда, где сливаются воды Волги и Усинского залива.

Сейчас, осенью, в Березовке очень тихо, спокойно и невероятно красиво. Погуляйте по сельским улочкам. Обязательно поднимитесь на главную обзорную вершину — Грунину гору. С нее открываются грандиозные виды на Жигулевское море, легендарные Молодецкий и Усинский курганы. А с горы спускайтесь вниз, к воде. Осенью создается впечатление, что это берег настоящего моря. Накатывают бурлящие волны, нагоняют пену. Даже серая галька здесь обточена не по-речному, а именно по-морскому, в овальные камешки. И гроты увидите, и причудливую природную арку из белых слоистых пород, будто находитесь вовсе не на Волге. Кстати, камни на берегу необычные. Словно изъеденные и пропитанные солью. Так оно и есть. Небольшой хребет с максимальной высотой 232 метра над уровнем моря, который протянулся от Березовки до Волжского Утеса, так и называется — горы Соляные. Вот какую информацию дает историко-познавательная карта-путеводитель, выпущенная три года назад в Шигонах: «Эти горы издавна были известны как Усольские (Соляные) из-за бьющих у их подножия соляных ключей. В 1614 году стрелецкий голова Гордей Пальчиков поставил здесь острог, под защитой которого в 1632 году обосновался промысел ярославского гостя Надеи Светешникова. Под утесом Белый Камень появились поселения и соляные варницы, первая каменная церковь при остроге. В 1660 году обширные наделы Надеинского Усолья отошли Савво-Сторожевскому монастырю, в 1710 году — фавориту Петра I Александру Меншикову, а в 1768 году здесь обосновались новые владельцы — графы Орловы».

Сохранилась карта-схема тех времен, на которой изображены все солепромысловые объекты, городок, слобода. И на ней же можно видеть деревню Березовку со стороны реки Усы. Тогда Волга протекала не под горами, как сейчас, а дальше. Внизу простирались заливные луга. Там и расположились соляные варницы. Так что место здесь не просто красивое, но со своей интересной историей. Из Березовки можно съездить в музей в селе Усолье и изучить эту тему поглубже.

Летом в Березовку съезжаются любители отдыха на песчаных плесах. Разбивают там палаточные лагеря. Сейчас, осенью, на широких песчаных берегах увидите только сельских рыбаков. Идеальный маршрут для длительных прогулок под шум волн — идти и час, и два вдоль береговой кромки Жигулевского моря, а затем Усинского залива. Под ногами — песок и мелкий ракушечник, слева — водные просторы, справа — сосны, дубы, клены, венчающие высокие земляные осыпи.

Крыша над головой и творчество

Где можно остановиться в Березовке, если вы планируете отдохнуть в селе несколько дней? Инфраструктура здесь только начинает развиваться. В сезон сельчане сдают отдыхающим комнаты на своих подворьях. А будущей весной планируется открыть творческую площадку «Дом Жар-птицы» с несколькими гостевыми модулями и мастерской в яблонево-вишневом саду. Идея организаторов — художников из Тольятти Натальи и Владимира Афанасьевых — такова: создать место отдыха для тех, кто любит не просто лежать-есть-купаться, а творить, познавать что-то новое. Задуманы мастер-классы по глине, керамике, литью, ковке, деревянной резьбе, рукоделию, театральному действу. И местными ландшафтами наслаждаетесь, и учитесь созидать. Так что, творческие люди и семьи с детьми, готовьтесь задержаться в Березовке надолго.

Фото автора.