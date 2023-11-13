Суд Ленинского района Самары приговорил директора строительной компании «Прогресс-Н» Николая Нешпора к четырем годам тюрьмы за мошенничество, связанное с квартирами для обманутых дольщиков.

В 2016-м он обязался достроить проблемную высотку в Железнодорожном районе, что в итоге было сделано. Однако восемь собственников так и не дождались своих квартир: недвижимость общей стоимостью 16 млн рублей подсудимый продал третьим лицам.

Защита планирует оспорить вынесенный Нешпору приговор, поскольку фигурант дела не признал свою вину в мошенничестве и заявил, что права обманутых дольщиков были удовлетворены, пишет oboz.info.