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    В Самаре директор строительной компании осужден за мошенничество с квартирами дольщиков

    13.11.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре директор строительной компании осужден за мошенничество с квартирами дольщиков

    Суд Ленинского района Самары приговорил директора строительной компании «Прогресс-Н» Николая Нешпора к четырем годам тюрьмы за мошенничество, связанное с квартирами для обманутых дольщиков.

    В 2016-м он обязался достроить проблемную высотку в Железнодорожном районе, что в итоге было сделано. Однако восемь собственников так и не дождались своих квартир: недвижимость общей стоимостью 16 млн рублей подсудимый продал третьим лицам.

    Защита планирует оспорить вынесенный Нешпору приговор, поскольку фигурант дела не признал свою вину в мошенничестве и заявил, что права обманутых дольщиков были удовлетворены, пишет oboz.info.

    ТЭГИ:
    В Самаре директор строительной компании осужден за мошенничество с квартирами дольщиков

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