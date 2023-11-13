3 ноября в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики завершился финальный этап олимпиады «ОлимпПГУТИ 2023» по направлению «Информационная безопасность». Всего в ней поучаствовало 549 студентов, 25 из которых прошли в финал.

По итогам олимпиады второе место занял обучающийся института автоматики и информационных технологий Самарского политеха Станислав Скрипник. Первое и третье места взяли ребята из Казани и Челябинска.

Фото: пресс-служба Политеха