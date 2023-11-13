    Поиск

    Студент Самарского политеха стал призером всероссийской профильной олимпиады

    13.11.2023

    30

    Автор:

    Студент Самарского политеха стал призером всероссийской профильной олимпиады

    3 ноября в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики завершился финальный этап олимпиады «ОлимпПГУТИ 2023» по направлению «Информационная безопасность». Всего в ней поучаствовало 549 студентов, 25 из которых прошли в финал.

    По итогам олимпиады второе место занял обучающийся института автоматики и информационных технологий Самарского политеха Станислав Скрипник. Первое и третье места взяли ребята из Казани и Челябинска.  

    Фото: пресс-служба Политеха

    ТЭГИ:
    Студент Самарского политеха стал призером всероссийской профильной олимпиады

    Читайте также:

    Новости

    Реконструируют здание управления Самаро-Златоустовской железной дороги
    Региональный фонд капремонта ищет подрядчика для восстановления здания управления Самаро-Златоустовской железной дороги. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Объект культурного […]

    Новости

    Самарский ЦСК ВВС проиграл орскому «Южному Уралу»
    Два клуба вышли на лед 12 ноября в Орске. С начала матча хозяева беспрерывно атаковали и не давали приблизиться к […]

    Новости

    В Самаре ищут водителя, который сбил на Осипенко мужчину и скрылся
    Авария произошла в минувшую среду, 8 ноября, в 8:15. По данным ГУ МВД по Самарской области, во время съезда с […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации