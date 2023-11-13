В администрации Самары глава города Елена Лапушкина провела встречу с представителями общественных организаций, экспертного и научного сообщества, в рамках которой обсудили развитие концепции исторического поселения. Среди приглашенных экспертов были представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова и Ирина Фишман, представительница СРОО «За информационное общество», координатор проекта «Том Сойер Фест» Анастасия Кнор, представители профильных департаментов.

В настоящее время администрация Самары ведет работу по развитию исторического поселения по следующим основным направлениям: разработка концепции устойчивого развития исторического поселения города Самары, муниципальной программы «Сохранение и развитие исторического поселения городского округа Самара» на 2024-2028 годы, создание организации-оператора по развитию исторического поселения, изменение нормативно-правовой базы для создания условий для муниципально-частного партнерства.

— Концепция развития исторического поселения — это стратегический документ. Он в итоге должен обозначить для всех правила игры, которые будут понятны, прозрачны и, надеюсь, удовлетворят большинство участников этого процесса. Второй документ, над которым мы работаем — муниципальная программа развития исторического поселения. Это так называемый оперативный план — то, что нам необходимо сделать в первую очередь. Туда входят и изменение нормативных документов, ремонт и содержание муниципального имущества, которое находится на территории исторического поселения, и другие мероприятия, направленные на сохранение и развитие исторического центра Самары. Работа по этим направлениям ведется у нас параллельно. Я хочу, чтобы вы активно подключились к этому процессу, рассказали друзьям и соратникам о том, чем мы сейчас по факту занимаемся. Если будут вопросы, давайте обсуждать, приглашаю Вас принимать непосредственное участие в разработке этих документов, поскольку Ваши добрые советы и пожелания мы хотим учесть, — обратилась к экспертам Елена Лапушкина.

На сегодняшний день уже завершена работа над двумя этапами Концепции, в рамках которых проведен анализ современной ситуации, успешных практик, как российских, так и международных, ключевых проблем исторического поселения Самары, выполнены обзор нормативно-правовой базы, градостроительный анализ и сбор исходных данных в целях дальнейшего программирования развития территории исторического поселения.

По результатам первого этапа сформирован пакет успешных практик применимых к историческому поселению Самары.

По итогам проведения историко-культурных исследований, сбора и картирования исходных данных, выявлены ключевые проблемы функционально-пространственного развития территории и сформированы приоритеты устойчивого развития исторического поселения.

В настоящее время в работе находится этап программирования развития территории, который, в том числе будет основываться на мнении жителей. Самарцы могут стать соучастниками создания модели развития исторического центра, приняв участие в социологическом исследовании. До 19 ноября все желающие могут выразить свое мнение о том, чем в их понимании является историческая среда, какие смыслы являются базовыми и важными, каким функционалом, по их мнению, должен быть наполнен исторический центр. Опрос доступен по ссылке: https://clck.ru/36Df4i.

Отметим, что концепция основана на модели «Планирование – Осуществление – Проверка – Действие». Это делает конечной целью работы не разработку мероприятий устойчивого развития, а моделирование самого исторического поселения как устойчивой системы.

Устойчивое развитие предполагает баланс трех действий – сохранения, развития и управления, каждое из которых направлено на устойчивое развитие определенного потенциала исторического поселения. Поэтому в числе приоритетов развития исторического поселения – меры, направленные на сохранение и культивирование историко-культурного потенциала, развитие градостроительных возможностей, управление и формирование инвестиционно привлекательного климата.

— Международная практика показывает, что наследие является драйвером развития малого и среднего бизнеса в исторических поселениях, что позволяет сохранить историческую парцелляцию застройки. Разрабатываемая концепция призвана выстроить модель взаимодействия между государством, обществом и инвесторами, чтобы создавать максимально привлекательные условия для бизнеса и жителей по восстановлению исторических объектов и развитию инфраструктуры исторического поселения, — обозначила основную цель документа Татьяна Вавилонская, заведующая кафедрой «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» СамГТУ, представляя промежуточные итоги работы над концепцией.

По итогам разработки концепции результирующими документами станут:

градостроительные регламенты исторического поселения для территории за пределами объединенной зоны охраны;

стандарты проектирования на территории исторического поселения в целях корректировки региональных нормативов градостроительного проектирования;

мастер-план исторического поселения как документ перспективного развития, подготовленный на основе соучаствующего проектирования, основные положения которого будут положены в основу Правил землепользования и застройки, корректировки Генерального плана, разработки проектов планировки и межевания территорий;

программа сохранения и развития исторического поселения Самара, которая уже формируется с учетом приоритетов, предложенных разработчиками концепции;

план управления историческим поселением Самара как новый механизм управления развитием, включая создание оператора исторического поселения;

инвестиционные паспорта кварталов/ территорий в целях комплексного развития территорий.

Позволят проверить результативность мероприятий концепции маркеры устойчивого развития: это показатели аутентичности (подлинности) и целостности исторической среды и показатели соучастия.

— Люди с удовольствием вкладываются в историческую недвижимость, когда они понимают четкие правила игры, — отметила член Самарского регионального отделения ВООПИиК Ирина Фишман. – Вкладываться в исторический центр намного интереснее, чем в какие-то типовые объекты где-то на периферии, потому что город всегда живее, он всегда интереснее для инвесторов.

Второй важный документ, над которым сейчас ведется работа – муниципальная программа развития исторического поселения.

— Программа призвана обеспечить выполнение таких задач как совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей проведение мероприятий в границах исторического поселения и развитие его инвестиционной привлекательности; сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и объектов исторической застройки, развитие инфраструктуры и управление процессами развития исторического поселения.

Для решения задач и достижения цели программы разработан комплекс правовых, организационных, реставрационных мероприятий и мероприятий по благоустройству.

— Наша основная задача – создать условия, при которых инвестировать в объекты исторического поселения станет привлекательно, — рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары Вячеслав Зотов, — Крайне важно реализовать экономические механизмы, направленные на сохранение исторической среды, создать условия при которых инвестировать в объекты культурного наследия станет выгодно. Так программой предусмотрены мероприятия по привлечению к проведению работ по сохранению объектов культурного наследия не только собственников, но и девелоперов, малого и среднего бизнеса.

Для достижения этой цели программой предусмотрены передача по льготной ставке в аренду инвесторам неиспользованных, требующих ремонта объектов и реализация объектов через прогнозный план приватизации.

Руководитель департамент управления имуществом Андрей Белоклоков рассказал о том, что внесены изменения в существующий порядок предоставления объектов культурного наследия инвесторам в аренду за один рубль. Так, срок реализации проекта увеличен до семи лет, при этом из них: первые два года предоставляются для разработки и согласования проектной документации; оставшиеся 5 лет отводятся на выполнение самих работ.

Кроме того, ведется работа над нормативно-правовым документом, который будет регламентировать предоставление инвесторам объектов, не являющихся объектами культурного наследия, но являющиеся элементами средовой застройки.

— Я сегодня с такой хорошей отрадой могу констатировать, что историческим поселением Самары наконец-то начали серьезно заниматься. Те документы, программы, которые презентовали, это шаги в совершенно правильном направлении. Я думаю, это позволит кардинально изменить ситуацию в нашем городе именно по части сохранения многих объектов культурного наследия, — отметила Анастасия Кнор.

В ходе встречи также обсудили и реализацию пилотного проекта по реновации 129 квартала, который ранее был представлен главе региона Дмитрию Азарову. В настоящее время детально проработан проект ревитализации данной территории с участием инвесторов и в ближайшее время начнется его реализация. Полученный опыт планируется распространить на другие кварталы.

— Давайте начинать с пилотных проектов, чтобы нарабатывать практику. Нужно начинать применять разработанные механизмы, чтобы получать конкретный опыт, двигаясь от квартала к кварталу, а потом будем его масштабировать, — призвала участников совещания к действию глава Самары Елена Лапушкина.

Фото: администрация Самары