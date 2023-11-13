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    Реконструируют здание управления Самаро-Златоустовской железной дороги

    13.11.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Реконструируют здание управления Самаро-Златоустовской железной дороги

    Региональный фонд капремонта ищет подрядчика для восстановления здания управления Самаро-Златоустовской железной дороги. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

    Объект культурного наследия регионального значения расположен на улице Красноармейской, 117. Здание в стиле постконструктивизма построили в 1930-е годы.

    Подрядчик должен реконструировать здание с 27 декабря нынешнего до 30 сентября следующего года. В частности, нужно отремонтировать системы холодного и горячего (при наличии) водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения.

    Начальная цена контракта — чуть меньше 11,6 млн рублей. Прием заявок продлится до 1 декабря, победителя определят 7 декабря.

    ТЭГИ:
    Реконструируют здание управления Самаро-Златоустовской железной дороги

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