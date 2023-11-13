В 19:15 воскресенья, 12 ноября, в Тольятти произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе областного главка, 23-летний водитель ехал по улице Карла Маркса со стороны улицы Горького в направлении улицы Шлютова.

В районе дома №16 на Карла Маркса он нарушил правила и сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре». В результате на месте происшествия погибла 51-летняя женщина.

51-летнего пострадавшего пешехода отправили в больницу, а после отпустили, назначив амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Фото обложки: ГУ МВД России по Самарской области