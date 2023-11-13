    Поиск

    В Тольятти 23-летний водитель насмерть сбил 51-летнюю женщину

    13.11.2023

    91

    Автор:

    В Тольятти 23-летний водитель насмерть сбил 51-летнюю женщину

    В 19:15 воскресенья, 12 ноября, в Тольятти произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе областного главка, 23-летний водитель ехал по улице Карла Маркса со стороны улицы Горького в направлении улицы Шлютова.

    В районе дома №16 на Карла Маркса он нарушил правила и сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре». В результате на месте происшествия погибла 51-летняя женщина.

    51-летнего пострадавшего пешехода отправили в больницу, а после отпустили, назначив амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

    Фото обложки: ГУ МВД России по Самарской области

    ТЭГИ:
    В Тольятти 23-летний водитель насмерть сбил 51-летнюю женщину

    Читайте также:

    Новости

    Студент Самарского политеха стал призером всероссийской профильной олимпиады
    3 ноября в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики завершился финальный этап олимпиады «ОлимпПГУТИ 2023» по направлению «Информационная безопасность». Всего […]

    Новости

    Реконструируют здание управления Самаро-Златоустовской железной дороги
    Региональный фонд капремонта ищет подрядчика для восстановления здания управления Самаро-Златоустовской железной дороги. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Объект культурного […]

    Новости

    Самарский ЦСК ВВС проиграл орскому «Южному Уралу»
    Два клуба вышли на лед 12 ноября в Орске. С начала матча хозяева беспрерывно атаковали и не давали приблизиться к […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации