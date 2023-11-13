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    В Самарском политехе научились готовить натуральные хлебцы

    13.11.2023

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    В Самарском политехе научились готовить натуральные хлебцы

    С сентября этого года в высшей биотехнологической школе – одном из подразделений СамГТУ начали готовить хлебцы из риса и пшеницы. По словам доцента Марианны Ворониной, в состав входят только злаки и вода, а соль и сахар в небольшом количестве используются как вкусообразующие компоненты.

    Приготовление выглядит следующим образом: предварительно замоченное сырье в виде злаков погружают в станок, где оно проходит через жерло. Под воздействием температуры и сильного давления зерна взрываются, спрессовываются и приобретают округлую форму, сообщили в пресс-службе вузе.

    Сейчас делают только рисовые и пшеничные хлебцы. Пробная партия уже поступила в одну из столовых Самарского политеха.

    Фото обложки: СамГТУ

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    В Самарском политехе научились готовить натуральные хлебцы

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