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    В Самаре ищут водителя, который сбил на Осипенко мужчину и скрылся

    13.11.2023

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    Автор: Ксения Ястребова

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре ищут водителя, который сбил на Осипенко мужчину и скрылся

    Авария произошла в минувшую среду, 8 ноября, в 8:15.

    По данным ГУ МВД по Самарской области, во время съезда с улицы Осипенко во двор дома № 8 неизвестный водитель на автомобиле темного цвета сбил 59-летнего мужчину. После этого он, не остановившись, уехал с места происшествия. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение.

    Сотрудники полиции ищут водителя, скрывшегося с места ДТП, и возможных свидетелей. Очевидцев аварии и людей, которые обладают информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, просят сообщить информацию по телефону: 8 (469) 519-121, 102 (с мобильных).

    ТЭГИ:
    В Самаре ищут водителя, который сбил на Осипенко мужчину и скрылся

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