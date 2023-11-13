Авария произошла в минувшую среду, 8 ноября, в 8:15.

По данным ГУ МВД по Самарской области, во время съезда с улицы Осипенко во двор дома № 8 неизвестный водитель на автомобиле темного цвета сбил 59-летнего мужчину. После этого он, не остановившись, уехал с места происшествия. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции ищут водителя, скрывшегося с места ДТП, и возможных свидетелей. Очевидцев аварии и людей, которые обладают информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, просят сообщить информацию по телефону: 8 (469) 519-121, 102 (с мобильных).