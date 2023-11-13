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    Кинолента российского режиссера получила главный приз на кинофестивале в США

    13.11.2023

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    Кинолента российского режиссера получила главный приз на кинофестивале в США

    Документальный фильм Сергея Дебижева «Святой Архипелаг» о жизни Соловецкого монастыря завоевал главную награду на фестивале Great Lakes Christian Film Festival в Америке. Также лента победила в номинациях «Самый лучший фильм кинофестиваля», «Лучший документальный фильм», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая музыка к фильму» в категории «Международные документальные фильмы», сообщили в региональном минкульте.

    Фильм, снятый при поддержке Минкульта РФ, успел завоевать в общей сложности 30 наград. Посмотреть его можно здесь.

    Фото обложки: скриншот из фильма

    ТЭГИ:
    Кинолента российского режиссера получила главный приз на кинофестивале в США

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