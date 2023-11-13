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    В Самаре выступят чемпионы России в танцах на льду Егор Базин и Елизавета Худайбердиева

    13.11.2023

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    Автор: Ксения Ястребова

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре выступят чемпионы России в танцах на льду Егор Базин и Елизавета Худайбердиева

    Чемпионы России в танцах на льду Егор Базин и Елизавета Худайбердиева выступят на одном из заключительных этапов Гран-при России в Самаре.

    Егор Базин является воспитанником тольяттинской школы. Вместе со своей партнершей они будут представлять на соревнованиях Самарскую область. Пара — действующий чемпион России, а также победитель первого этапа Гран-при, который проходил в Уфе.

    Напомним, Всероссийские соревнования и пятый этап серии Гран-при России по фигурному катанию на коньках «Волжский пируэт» пройдут во Дворце спорта с 15 по 19 ноября.

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    В Самаре выступят чемпионы России в танцах на льду Егор Базин и Елизавета Худайбердиева

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