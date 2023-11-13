Чемпионы России в танцах на льду Егор Базин и Елизавета Худайбердиева выступят на одном из заключительных этапов Гран-при России в Самаре.

Егор Базин является воспитанником тольяттинской школы. Вместе со своей партнершей они будут представлять на соревнованиях Самарскую область. Пара — действующий чемпион России, а также победитель первого этапа Гран-при, который проходил в Уфе.

Напомним, Всероссийские соревнования и пятый этап серии Гран-при России по фигурному катанию на коньках «Волжский пируэт» пройдут во Дворце спорта с 15 по 19 ноября.