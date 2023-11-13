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    Самолет, вылетевший из Самары в Санкт-Петербург, развернули в воздухе

    13.11.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Самолет, вылетевший из Самары в Санкт-Петербург, развернули в воздухе

    В воскресенье, 12 ноября, самолет авиакомпании Smartavia, вылетевший рейсом № 5N-582 из Самары в Санкт-Петербург, возвратился в аэропорт Курумоч по технической причине. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

    На борту находилось 187 пассажиров и члены экипажа. Технические службы аэропорта проверяют самолет.

    Сейчас Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства возврата самолета в аэропорт. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту, а при наличии оснований примет меры реагирования.

    ТЭГИ:
    Самолет, вылетевший из Самары в Санкт-Петербург, развернули в воздухе

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