В воскресенье, 12 ноября, самолет авиакомпании Smartavia, вылетевший рейсом № 5N-582 из Самары в Санкт-Петербург, возвратился в аэропорт Курумоч по технической причине. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

На борту находилось 187 пассажиров и члены экипажа. Технические службы аэропорта проверяют самолет.

Сейчас Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства возврата самолета в аэропорт. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту, а при наличии оснований примет меры реагирования.