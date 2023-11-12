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    В Самарской области ожидается штормовой ветер 13 ноября

    12.11.2023

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    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области ожидается штормовой ветер 13 ноября

    В понедельник, 13 ноября, днем в Самарской области ожидается усиление юго-восточного и южного ветра, порывы которого достигнут 15-20 м/с. Об этом сообщили специалисты Приволжского УГМС.

    Из-за штормового ветра в регионе объявлен желтый уровень опасности. Чтобы избежать несчастных случаев, жителям рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить автомобили в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах домов.

    ТЭГИ:
    В Самарской области ожидается штормовой ветер 13 ноября

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