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    Школьники смогут использовать калькулятор на ОГЭ по математике в 2024 году

    12.11.2023

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    Автор:

    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Школьники смогут использовать калькулятор на ОГЭ по математике в 2024 году

    В 2024 году школьники смогут воспользоваться непрограммируемым калькулятором при написании ОГЭ по математике. Об этом стало известно из демоверсии экзамена, которую опубликовали на сайте федерального института педагогических измерений.

    При этом в спецификациях ОГЭ по математике за 2023 и 2022 годы возможности использовать калькулятор при выполнении заданий нет.

    В совместном приказе Минпросвещения России и Рособрнадзора, который утверждает расписание ОГЭ на 2023 год, использование калькулятора на ОГЭ по математике также не предусмотрено. При этом непрограммируемый калькулятор можно использовать на экзаменах по физике, химии и биологии.

    ТЭГИ:
    Школьники смогут использовать калькулятор на ОГЭ по математике в 2024 году

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