В 2024 году школьники смогут воспользоваться непрограммируемым калькулятором при написании ОГЭ по математике. Об этом стало известно из демоверсии экзамена, которую опубликовали на сайте федерального института педагогических измерений.

При этом в спецификациях ОГЭ по математике за 2023 и 2022 годы возможности использовать калькулятор при выполнении заданий нет.

В совместном приказе Минпросвещения России и Рособрнадзора, который утверждает расписание ОГЭ на 2023 год, использование калькулятора на ОГЭ по математике также не предусмотрено. При этом непрограммируемый калькулятор можно использовать на экзаменах по физике, химии и биологии.