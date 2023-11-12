    Поиск

    Почти половина самарцев положительно оценивает онлайн-консультации врачей

    12.11.2023

    114

    Автор:

    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Почти половина самарцев положительно оценивает онлайн-консультации врачей

    Согласно опросу сервиса по поиску работы, 42 % самарцев положительно оценивают онлайн-консультации врачей, к которым они прибегали за последний год. 19 % жителей, наоборот, отозвались о качестве таких услуг негативно.

    При этом в Самаре только 12 % жителей консультировались с врачами по интернету, каждый пятый из них делал это прямо на рабочем месте.

    Женщины сервисами телемедицины пользуются чаще мужчин — 15 % против 10 %. Горожане в возрасте от 35 до 44 лет чаще прибегали к онлайн-консультациям чем те, кто моложе и старше их. Чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них тех, кто уже успел оценить такие услуги.

    ТЭГИ:
    Почти половина самарцев положительно оценивает онлайн-консультации врачей

    Читайте также:

    Новости

    Школьники смогут использовать калькулятор на ОГЭ по математике в 2024 году
    В 2024 году школьники смогут воспользоваться непрограммируемым калькулятором при написании ОГЭ по математике. Об этом стало известно из демоверсии экзамена, […]

    Новости

    Тольяттинские хоккеисты «Лады» выиграли матч со «Спартаком»
    В субботу, 11 ноября, тольяттинская «Лада» на домашней площадке обыграла хоккеистов «Спартака» со счетом 4:3. Обе команды являются лидерами двух […]

    Новости

    В Самаре будут судить мужчину за кражу перфоратора у ремонтной бригады
    В Самаре отдел по расследованию преступлений на территории Промышленного района СУ Управления МВД России выдвинул обвинение местному жителю в краже […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации