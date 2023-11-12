Согласно опросу сервиса по поиску работы, 42 % самарцев положительно оценивают онлайн-консультации врачей, к которым они прибегали за последний год. 19 % жителей, наоборот, отозвались о качестве таких услуг негативно.

При этом в Самаре только 12 % жителей консультировались с врачами по интернету, каждый пятый из них делал это прямо на рабочем месте.

Женщины сервисами телемедицины пользуются чаще мужчин — 15 % против 10 %. Горожане в возрасте от 35 до 44 лет чаще прибегали к онлайн-консультациям чем те, кто моложе и старше их. Чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них тех, кто уже успел оценить такие услуги.