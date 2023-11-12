В субботу, 11 ноября, тольяттинская «Лада» на домашней площадке обыграла хоккеистов «Спартака» со счетом 4:3. Обе команды являются лидерами двух конференций КХЛ — «Лада» занимает первое место на Востоке, а «Спартак» возглавляет Запад и весь чемпионат.

Москвичи открыли счет в середине первого периода, а в начале второго уже были впереди на два очка. После этого, играя в большинстве, тольяттинцы забросили две шайбы подряд: на 34-й минуте отличился Сергей Шумаков, а на 37-й — Иван Романов. В третьем тайме команды обменялись голами, и счет стал 3:3.

В овертайме никто не смог получить преимущество, поэтому победителя определили по серии буллитов. В итоге лидером встречи стала «Лада».

Фото: официальный сайт ХК «Лада»