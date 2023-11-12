В Самаре отдел по расследованию преступлений на территории Промышленного района СУ Управления МВД России выдвинул обвинение местному жителю в краже перфоратора у бригады ремонтников. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее в дежурную часть отдела полиции по Промышленному району поступило сообщение о краже имущества от 29-летнего представителя ремонтной бригады. Полицейские выяснили, что хищение произошло днем в подъезде дома на Демократической. Бригада, выполнив ремонтные работы на первом этаже, поднялась на второй. Когда понадобился перфоратор, один из работников спустился на этаж ниже, но оставленный без присмотра инструмент отсутствовал на месте. Оказалось, что во время ремонта дверь в подъезд была открыта.

В одном из комиссионных магазинов оперативники обнаружили документы на перфоратор, по описанию схожий с разыскиваемым. Следователи установили, что договор на инструмент выписан на имя одного из местных жителей. Мужчина признался, что помог знакомому сдать имущество, не зная, что оно является краденным.

Дальше сотрудники уголовного розыска установили возможные места нахождения подозреваемого, задержали и доставили его в отдел. 43-летний мужчина признал свою вину. Он рассказал, что проходил мимо одного из подъездов дома, увидел открытую дверь и бесхозный инструмент. За продажу перфоратора виновный получил 2 000 рублей, которые потратил на продукты и алкоголь.

Ранее судимому более 15 раз самарцу предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Кража». Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд для рассмотрения. Потерпевший заявил гражданский иск на сумму 10 000 рублей.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области