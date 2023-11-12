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    «Крылья Советов» заняли третье место в турнирной таблице РПЛ после первого круга

    12.11.2023

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    «Крылья Советов» заняли третье место в турнирной таблице РПЛ после первого круга

    В субботу, 11 ноября, «Крылья Советов» завершили первый круг матчей РПЛ победой над екатеринбургским «Уралом», тем самым заняв третье место в турнирной таблице. Встреча на «Солидарность Самара Арене» окончилась счетом 3:1 в пользу самарцев.

    Первый гол «Крыльям Советов» принес Бенхамин Гарре, который успешно пробил пенальти. «Урал» сравнял счет в начале второго тайма. На 66 минуте игры после быстрой атаки самарцев Никита Салтыков переправил мяч Владиславу Шитову, который забил в пустые ворота — 2:1. На седьмой компенсированной минуте встречи Роман Ежов пробил в перекладину ворот гостей, и первым на добивании оказался Владимир Писарский — 3:1.

    На трибунах стадиона вместе с остальными болельщиками самарскую команду поддерживал губернатор Дмитрий Азаров.

    — Несмотря на неплохую игру в начале встречи, потом было непросто. Заставили «Крылья» попереживать болельщиков при счете 1:1. Но в дальнейшем показали свой класс, характер, волю к победе и выиграли заслуженно. «Крылья» прошли первый круг с очень хорошим результатом, которым по праву можно сейчас и гордиться, и восхищаться, и радоваться. Поздравляю всех с успешным завершением первого круга чемпионата, — сказал глава региона.

    В восьми домашних матчах чемпионата самарцы одержали шесть побед и дважды сыграли вничью. Соревнования премьер-лиги теперь возобновятся через две недели. В субботу, 25 ноября, в 14:00 на «Солидарность Самара Арене» «Крылья Советов» примут московский «Локомотив».

    Фото: официальный сайт ПФК «Крылья Советов»

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    «Крылья Советов» заняли третье место в турнирной таблице РПЛ после первого круга

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