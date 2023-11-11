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    В Самаре в ходе возгорания трамвая на Арцыбушевской не пострадал ни один человек

    11.11.2023

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    В Самаре в ходе возгорания трамвая на Арцыбушевской не пострадал ни один человек

    В субботу, 11 ноября, в Самаре на пересечении улиц Арцыбушевской и Рабочей загорелся трамвай. По информации дирекции МП «ТТУ», он следовал по маршруту 20 в направлении «в город».

    Как сообщила в своем телеграм-канале руководитель управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова, все пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет. На место происшествия прибыли пожарные. В ближайшее время трамвай отбуксируют в городское депо МП «ТТУ». Движение по линии планируется возобновить ориентировочно через 30 минут.

    В Самаре в ходе возгорания трамвая на Арцыбушевской не пострадал ни один человек

    Сейчас сотрудники Ленинского межрайонного следственного отдела проводят доследственную проверку на месте происшествия. Выясняются обстоятельства и причины возгорания.

    Фото: СУ СК РФ по Самарской области

    ТЭГИ:
    В Самаре в ходе возгорания трамвая на Арцыбушевской не пострадал ни один человек

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