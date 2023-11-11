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    В Самарской области ожидается сильный туман 12 ноября

    11.11.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области ожидается сильный туман 12 ноября

    Синоптики Приволжского УГМС сообщили, что ночью и утром воскресенья, 12 ноября, в Самарской области местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности.

    В Главном управлении МЧС России по Самарской области просят жителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасного передвижения. Рекомендуется избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.

    — Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние — это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее, — пояснили в МЧС.

    ТЭГИ:
    В Самарской области ожидается сильный туман 12 ноября

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