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    Житель Самары обвиняется в краже денег с чужой банковской карты

    11.11.2023

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Житель Самары обвиняется в краже денег с чужой банковской карты

    В Самаре полицейские задержали мужчину, который обвиняется в краже денег с чужой банковской карты, сообщили в пресс-службе регионального отделения ГУ МВД России.

    18-летняя самарчанка обратилась в дежурную часть отдела полиции по Советскому району, где сообщила о пропаже банковской карты и списании с нее денег за покупки, которые она не совершала. Девушка рассказала, что возможно потеряла карту, когда доставала телефон из сумки. Увидев в приложении остаток по счету 28 рублей вместо 3 500 рублей, пострадавшая заблокировала карту и обратилась за помощью.

    Сотрудники уголовного розыска установили, что картой расплачивались в магазинах в Советском районе. Полицейские опросили персонал торговых точек и изъяли записи с камер видеонаблюдения, после чего установили личность и местонахождение подозреваемого. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Он рассказал, что вечером обнаружил банковскую карту возле детской площадки во дворе дома на Пугачевской, потом решил попробовать расплатиться ей в магазине. После удачного списания чужих денег, обвиняемый продолжил оплачивать свои покупки — алкоголь, продукты питания и сигареты.

    Отдел по расследованию преступлений на территории Советского района предъявил обвинение ранее неоднократно судимому за неуплату алиментов 33-летнему мужчине в совершении преступления по статье «кража с банковского счета». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемый в полном объеме возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб.

    ТЭГИ:
    Житель Самары обвиняется в краже денег с чужой банковской карты

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