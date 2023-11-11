Повар из Тольятти Татьяна Гуляева стала призером второй степени на всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая-2023», в котором соревновались участники из 68 регионов России. Об этом сообщает местная администрация.

Татьяна Гуляева представляла учреждение «Дружба», которое работает в Самарской области уже 45 лет. На конкурсе тольяттинские повара представили школьные блюда в оригинальной подаче — классическую творожную запеканку, пудинг из риса с грушей, котлету и другие разработанные технологами блюда.

На форуме повара обсудили с учеными цифровой родительский контроль, организацию индивидуального питания детей и введение разнообразных продуктов в школьный рацион, а также сыграли в блиц-турнир и прошли квест-практикум.

Награждение победителей пройдет в Москве на выставке-форуме «Россия» (0+).

Фото: администрация Тольятти