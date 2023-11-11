В Промышленном районе Самары возле стадиона «Орбита» в границах Ставропольской и Ново-вокзальной планируется построить новый баскетбольный спортивный комплекс. На сайте госзакупок появилась информация о том, что городская администрация ищет подрядчика.

Спорткомплекс расположится на площади 5 715 квадратных метров. За десять месяцев проектировщики должны предоставить на согласование план строительных работ, который после будут реализовывать.

Начальная цена контракта на создание проекта — 9,9 млн рулей. Общая стоимость строительства — 360 млн рублей.