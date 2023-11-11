    Поиск

    В Самаре появится баскетбольный спорткомплекс возле стадиона «Орбита»

    11.11.2023

    204

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре появится баскетбольный спорткомплекс возле стадиона «Орбита»

    В Промышленном районе Самары возле стадиона «Орбита» в границах Ставропольской и Ново-вокзальной планируется построить новый баскетбольный спортивный комплекс. На сайте госзакупок появилась информация о том, что городская администрация ищет подрядчика.

    Спорткомплекс расположится на площади 5 715 квадратных метров. За десять месяцев проектировщики должны предоставить на согласование план строительных работ, который после будут реализовывать.

    Начальная цена контракта на создание проекта — 9,9 млн рулей. Общая стоимость строительства — 360 млн рублей.

    ТЭГИ:
    В Самаре появится баскетбольный спорткомплекс возле стадиона «Орбита»

    Читайте также:

    Новости

    В Самарской области ожидается сильный туман 12 ноября
    Синоптики Приволжского УГМС сообщили, что ночью и утром воскресенья, 12 ноября, в Самарской области местами ожидается туман при видимости 500 […]

    Новости

    Житель Самары обвиняется в краже денег с чужой банковской карты
    В Самаре полицейские задержали мужчину, который обвиняется в краже денег с чужой банковской карты, сообщили в пресс-службе регионального отделения ГУ […]

    Новости

    Повар из Тольятти стала призером конкурса «Лучшая школьная столовая-2023»
    Повар из Тольятти Татьяна Гуляева стала призером второй степени на всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая-2023», в котором соревновались участники из […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации