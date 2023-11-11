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    Гандбольная «Лада» сыграла вничью с ЦСКА

    11.11.2023

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    Гандбольная «Лада» сыграла вничью с ЦСКА

    Тольяттинский гандбольный клуб «Лада» сыграл вничью с московским ЦСКА на домашней площадке в рамках предварительного этапа Чемпионата России — Суперлиги 2023/24.

    На 21-й минуте встречи «Лада» уже ушла от своего соперника на четыре мяча вперед. За шесть минут до перерыва разница все еще оставалась прежней — 14:10. Во втором тайме до 38-й минуты тольяттинки все еще держали счет на своей стороне (20:17). После этого в игру включились гандболистки ЦСКА, получив преимущество в два очка.

    На 56-й минуте игры «Лада» реализовала пенальти и впервые за десять последних минут вновь вышла вперед. До последнего исход встречи был неясен. За пять секунд до финальной сирены москвичка Наталья Чигиринова перебросом через вратаря положила мяч в нашу сетку, но арбитры усмотрели у нее фол «в игрока» и зафиксировали ничью со счетом 29:29.

    Фото: официальный сайт ГК «Лада»

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    Гандбольная «Лада» сыграла вничью с ЦСКА

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