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    В Самарской области произошло три ДТП в ночь на 11 ноября

    11.11.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области произошло три ДТП в ночь на 11 ноября

    В ночь с 10 на 11 ноября в Самарской области сотрудники регионального управления ГУ МВД России зафиксировали три ДТП, в которых пять человек пострадали, а двое погибли.

    Первая авария произошла поздно вечером в пятницу, 10 ноября, в Камышлинском районе Самарской области на 1169-м километре автодороги М5 «Урал». По данным полиции, там столкнулись «девятка» и грузовой автомобиль. Водитель и пассажир легковушки погибли.

    Вторая авария случилась в Самаре в субботу, 11 ноября, в 1:13 на улице Ново-Садовой. Автомобиль Chevrolet Niva в районе Постникова оврага врезался в столб, после чего машина загорелась. Водителя госпитализировали с места ДТП.

    Следующее ДТП произошло уже около трех часов утра 11 ноября на улице Победы, 73. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, вследствие чего врезался в бордюр, потом в дорожное ограждение и в автомобиль «Форд», который двигался навстречу. От столкновения «шестерка» опрокинулась. В аварии пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки, оба госпитализированы.

    Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедших ДТП.

    ТЭГИ:
    В Самарской области произошло три ДТП в ночь на 11 ноября

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