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    В Самарском политехе проходит просветительская акция «Открытая лабораторная»

    11.11.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарском политехе проходит просветительская акция «Открытая лабораторная»

    Сегодня, 11 ноября, в Самарском политехе проходит массовая акция по проверке научных знаний «Открытая лабораторная». Мероприятие приурочено к Всемирному дню науки за мир и развитие. Акция проходит более чем в 15 регионах России, в том числе и в Самарской области.

    Принять участие в «Лабе» и стать «лаборантом» могут все желающие старше 12 лет. Гостям предстоит ответить на вопросы, что поможет им проверить свою естественнонаучную картину мира. Потом опытные «завлабы» — ученые университетов и другие медийные личности — назовут правильные ответы и разберут каждое задание.

    Те, кто наберет больше всего баллов, получат призы: книги в жанре нон-фикшн, билеты в музейно-выставочный центр «Самара Космическая», сертификат на фотосессию и запись песни от СГИКа, сертификат на посещение планетария Самарского университета имени Королева, билет на одну из экскурсий в СамГМУ.

    Всего в Самарском регионе запланировано 13 локаций проведения акции. Каждая площадка посвящена определенной теме. В Политехе — «Экология». Доктор технических наук, завкафедрой «Химическая технология и промышленная экология», главный специалист научно-аналитического центра промышленной экологии СамГТУ Ольга Тупицына выступит с лекцией «Экология — наука о жизни для жизни».

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    В Самарском политехе проходит просветительская акция «Открытая лабораторная»

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