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    В Самаре ограничат движение на перекрестке Чапаевской и Вилоновской

    10.11.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре ограничат движение транспорта в День народного единства

    В связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей – трубопровода диаметром 300 мм, расположенного вблизи дома № 208 по улице Чапаевской – будет действовать временное, частичное ограничение движения транспорта в районе пересечения улиц Чапаевской и Вилоновской.

    Ремонтные работы начнутся ориентировочно в 05:00 11 ноября и завершатся в 00:00 13 ноября. По информации профильного городского департамента, далее специалисты приступят к восстановлению благоустройства территории.

    В период производства работ автобусы маршрута № 24 в направлении «в город» (в сторону Хлебной площади) будут следовать в объезд: по Молодогвардейской – Вилоновской – Фрунзе – Шостаковича – Чапаевской и далее по своему маршруту. Схема движения автобусов № 24 в обратном направлении не изменится.

    Полностью движение по участку планируется возобновить в 05:00 13 ноября.

    ТЭГИ:
    В Самаре ограничат движение на перекрестке Чапаевской и Вилоновской

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