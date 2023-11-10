11.11.2023
101
Постановление Администрации городского округа Самара №1190 от 08.11.2023 г. «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах Третьего проезда, улиц Дыбенко, Революционной, Гаражной в городском округе Самара), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 06.10.2022 № 817 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»»
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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