11.11.2023
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Постановление Администрации городского округа Самара №1188 от 08.11.2023 г. «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Максима Горького, Некрасовской, Алексея Толстого, Ленинградской), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2021 № 1037 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»»
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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