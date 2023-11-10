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    В Тольятти пройдут три турнира по мотогонкам на льду

    10.11.2023

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Тольятти пройдут три турнира по мотогонкам на льду

    В декабре в Тольятти пройдет три турнира в рамках нового сезона командного чемпионата суперлиги по мотогонкам на льду.

    Чемпионат стартует 9 декабря на треке в Каменске-Уральском Свердловской области. В первом этапе примут участие действующий чемпион «Башкортостан» (Уфа), вице-чемпион «Мега-Лада», «Жигули» (оба клуба из Тольятти), «Торпедо-ШААЗ» (Шадринск) и ЦТВС-ДОСААФ (Каменск-Уральский).

    В тольяттинском спортивно-техническом комплексе имени Степанова 23 и 24 декабря откроется личный чемпионат России. Потом 27 и 28 января пройдут третий и четвертый этапы командного турнира, а 2 и 3 марта — командный Кубок страны.

    ТЭГИ:
    В Тольятти пройдут три турнира по мотогонкам на льду

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