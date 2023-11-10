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    В Самаре наградили сотрудников органов внутренних дел

    10.11.2023

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    В Самаре наградили сотрудников органов внутренних дел

    В пятницу, 10 сентября, в отделе полиции по Промышленному району городского управления МВД России прошло торжественное собрание в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила полицейских с профессиональным праздником и вручила награды за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе.

    На торжественном мероприятии также присутствовали начальник управления МВД России по Самаре, полковник полиции Дмитрий Урюпин, прокурор Самары, старший советник юстиции Артем Ярыгин и заместитель председателя городской думы Сергей Рязанов.

    В Самаре наградили сотрудников органов внутренних дел

    — Профессия требует от стражей порядка особого отношения к людям, выдержки, самообладания и готовности пожертвовать собой ради безопасности других. Мы никогда не забудем насколько высокой может быть цена победы над преступником. Мы помним каждого, кто не вернулся с задания, кто в последние минуты своей жизни думал о людях, ради которых он служит, — прозвучало в приветственном слове начальника ГУ МВД России по Самарской области, генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова.

    Елена Лапушкина вручила отличившимся сотрудникам почетные грамоты и благодарственные письма, а также поздравила с очередными званиями:

    — Хочу поздравить вас с профессиональным праздником и сказать слова благодарности за доблестную службу. Нелегкий путь вы для себя выбрали — защищать и охранять наших граждан. Уверена, не все знают о тех сложностях, с которыми Вы ежедневно сталкиваетесь. Хочу пожелать здоровья вам, вашим родным и близким. Будьте счастливы! Успехов на службе.

    День сотрудника органов внутренних дел РФ отмечается 10 ноября в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года. В этот день личный состав ведомства по традиции выходит на службу в парадной форме.

    Фото: администрация Самары

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    В Самаре наградили сотрудников органов внутренних дел

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