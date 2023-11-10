В ближайшие месяцы в регион планируют поставить более 200 единиц подвижного состава общественного транспорта. Это стало возможным благодаря предоставлению специального казначейского кредита из госбюджета.

Системная работа по обновлению автопарка ведется уже несколько лет. В 2023 году в Самарскую область было поставлено 108 новых автобусов. Многие машины предназначены для перевозки, в том числе маломобильных граждан, а также оснащены системами видеонаблюдения, информирования, ГЛОНАСС и системой кондиционирования.

Обновился в этом году и трамвайный парк. Было закуплено 12 новых трамваев. 5 единиц уже доставлены в МП Самары «Трамвайно-троллейбусное управление», поставка еще 7 трамваев ожидается до конца года.

МП «Самарский метрополитен» скоро направит на линию 6 вагонов метро, которые капитально отремонтированы в заводских условиях и недавно вернулись на предприятие.

Новый пассажирский транспорт получили Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, Отрадный, Кинель, Похвистнево и Похвистневский район. В региональной столице большая часть нового подвижного состава была направлена на маршруты, обслуживающие отдаленные районы – такие, как Красноглинский и Куйбышевский, у жителей которых возникало наибольшее количество вопросов к работе общественного транспорта.

Поставка новых автобусов в муниципалитеты позволила обеспечить комфортный проезд и бесперебойную работу общественного транспорта.

В ближайшие месяцы в регион придут еще 210 единиц подвижного состава общественного транспорта. Автобусы будут обеспечивать внутри- и межмуниципальные перевозки пассажиров по 91 маршруту в Самарской области, в том числе в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Кинеле, Жигулевске, Богатовском, Пестравском, Красноармейском, Безенчукском, Сергиевском, Клявлинском, Большечерниговском, Челно-Вершинском, Волжском, Кинельском, Сызранском, Ставропольском, Исаклинском, Красноярском, Кошкинском районах.